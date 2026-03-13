НАТО подняло истребители из-за удара со стороны РФ: начата операция

Истребитель F-16 Fighting Falcon / © Associated Press

Реклама

Российская атака на украинское Подунавье заставила Румынию 13 марта поднять в небо истребители F-16 Fighting Falcon и объявить предупреждение для жителей. Сейчас в приграничных районах продолжается специальная операция.

Об этом сообщает Romania Journal.

Радарные комплексы Министерства национальной обороны Румынии около 10:00 зафиксировали воздушные цели на севере уезда Тулча — в районе Килия-Векэ — Вилково. В ответ военные подняли в небо два истребителя F-16 Fighting Falcon. Ведомство предполагает, что на территории Румынии упали обломки дронов.

Реклама

В Минобороны проинформировали, что подразделения противовоздушной обороны сразу перевели в состояние повышенной боевой готовности. Для проверки ситуации и контроля воздушного пространства с 86-й авиабазы Борча подняли два самолета F-16.

«Согласно имеющейся на данный момент информации, существует вероятность, что обломки дрона могли упасть также на территорию Румынии, в районе Килия-Векэ», — отметили в оборонном ведомстве, добавив, что специализированные команды готовы начать поисковую операцию.

В 10:05 через систему RO-ALERT жителей уезда предупредили о возможной опасности и риске падения обломков. Власти призвали людей сохранять спокойствие и, по возможности, перейти в подвалы или укрытия гражданской защиты.

Подготовка России к конфликту с НАТО

К слову, Кремль усиливает цензуру и ограничивает Интернет в России, что аналитики ISW связывают со страхом президента Владимира Путина за стабильность режима. В Москве и Госдуме уже фиксируют отключения связи, которые власти оправдывают «безопасностью», одновременно готовясь к новым ограничениям в Telegram. Эксперты считают, что такой тотальный контроль над инфопространством может быть подготовкой к будущему конфликту с НАТО.

Реклама

На фоне того, что НАТО готовится сдерживать Россию и повышает расходы на оборону, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не планирует увеличивать свои оборонные расходы, несмотря на новые цели Альянса. Он назвал нереалистичным повышение расходов до 5% ВВП, как это было согласовано на саммите в Гааге, и отметил, что приоритетом правительства является уровень жизни и здоровья граждан, а не достижение даже базового показателя в 3,5%.

Согласно ежегодному отчету литовской разведки, Россия может быть готова к войне с НАТО уже через шесть лет после завершения агрессии против Украины, при условии снятия санкций. Москва активно расширяет армию (планируя прирост на 30 — 50%), милитаризирует границы с Альянсом и использует боевой опыт подразделений для подготовки к будущему столкновению. Благодаря поддержке Китая Кремль модернизирует ВПК и восстанавливает стратегические резервы, стремясь изменить баланс сил в Европе. Кроме наращивания военной мощи, разведка фиксирует гибридные угрозы, в частности диверсии со взрывами посылок, за которыми стоит ГРУ.