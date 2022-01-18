НАТО предоставит РФ свои письменные предложения по так называемым российским "гарантиям безопасности"

НАТО предоставит РФ свои письменные предложения по так называемым российским "гарантиям безопасности"

Российская сторона знает о письменных ответах от НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс предоставит Российской Федерации свои письменные предложения по так называемым кремлевских "гарантиям безопасности".

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, участвуя в дискуссии "Новый мировой (дис)порядок", 18 января.

По его словам, российская сторона знает, что Альянс в ближайшие дни предоставит Кремлю документ со своими предложениями.

"Мы (НАТО – ред.) скоро направим России наши предложения в письменном виде. Они знают об этом", — сказал Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтетберг объявил о готовности НАТО вести переговоры с Россией по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, он предлагает обсудить проведение военных учений и месторасположения ядерного вооружения.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО по поводу так называемых "гарантий безопасности" могут состояться уже в ближайшие дни.

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