НАТО пригласит страны Персидского залива на саммит в Анкаре — Bloomberg

Во встрече могут принять участие министры иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
НАТО / © Unsplash

НАТО планирует пригласить четыре страны Персидского залива на саммит Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, участие во встрече могут принять министры иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Все эти государства входят в Стамбульскую инициативу сотрудничества — партнерский формат между НАТО и странами Ближнего Востока, не являющимися членами Альянса.

Саммит будет проходить на фоне усиления трансатлантического напряжения из-за войны в Иране.

Bloomberg напоминает, что президент США Дональд Трамп ранее подверг критике союзников по НАТО из-за их отказа помочь в открытии Ормузского пролива.

После этого американский лидер также объявил о решении вывести около пяти тысяч военных из Германии.

Как отмечает агентство, саммит НАТО второй год планируют провести в максимально сжатом и упрощенном формате.

Такой подход, по данным журналистов, был введен с учетом требований президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии не стало рычагом давления на европейских союзников в вопросе поддержки действий Вашингтона против Ирана.

Мы ранее информировали, что Объединенные Арабские Эмираты могли стать скрытым участником войны против Ирана.

Дата публикации
