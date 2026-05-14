НАТО пригласит страны Персидского залива на саммит в Анкаре — Bloomberg
Во встрече могут принять участие министры иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
НАТО планирует пригласить четыре страны Персидского залива на саммит Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, участие во встрече могут принять министры иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Все эти государства входят в Стамбульскую инициативу сотрудничества — партнерский формат между НАТО и странами Ближнего Востока, не являющимися членами Альянса.
Саммит будет проходить на фоне усиления трансатлантического напряжения из-за войны в Иране.
Bloomberg напоминает, что президент США Дональд Трамп ранее подверг критике союзников по НАТО из-за их отказа помочь в открытии Ормузского пролива.
После этого американский лидер также объявил о решении вывести около пяти тысяч военных из Германии.
Как отмечает агентство, саммит НАТО второй год планируют провести в максимально сжатом и упрощенном формате.
Такой подход, по данным журналистов, был введен с учетом требований президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии не стало рычагом давления на европейских союзников в вопросе поддержки действий Вашингтона против Ирана.
Мы ранее информировали, что Объединенные Арабские Эмираты могли стать скрытым участником войны против Ирана.