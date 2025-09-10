НАТО применило одну из статей договора из-за инцидента в Польше с российскими дронами

НАТО и Россия

Дополнено новыми материалами

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши. В рамках этой процедуры уже состоялись консультации.

Об этом сообщил Polsat News представитель правительства Адам Шлапка.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме сообщил об официальном запросе на активацию статьи 4 НАТО.

Польский премьер-министр добавил, что статья 4 — это только начало.

«Мы будем ожидать значительно большей поддержки во время консультаций. Это конфронтация, которую Россия объявила свободному миру», — подчеркнул Туск.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Альянс провел утром встречу по ситуации с нарушением польского воздушного пространства и сообщил, что Варшава запросила консультации согласно статье 4 Североатлантического договора.

«Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили безрассудное поведение России… Понятно, что нарушение прошлой ночью не является единичным случаем», — сказал генсек Альянса.

По его словам, НАТО будет внимательно следить за ситуацией вдоль восточного фланга. Средства ПВО Альянса будут постоянно наготове.

Что предусматривает 4 статья договора НАТО

Согласно статье 4 основополагающего договора НАТО, государства-члены могут донести проблемную ситуацию до сведения Североатлантического совета (главного политического органа НАТО, принимающего решения) и обсудить ее с союзниками.

Статья 4 гласит: «Стороны консультируются между собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой».

В истории Североатлантического альянса статья 4 применялась семь раз с 1949 года.

В частности, Польша сделала это в 2022 году вместе с группой союзников в связи с полномасштабной агрессией России против Украины, а ранее, в 2014 году, в связи с вызванным Россией кризисом в Крыму и на Донбассе.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Впоследствии в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении воздушных целей истребителями F-16 и F-35.