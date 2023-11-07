НАТО приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе после решения РФ

Члены Альянса осуждают решение России выйти из Договора и ее агрессивную войну против Украины, противоречащую целям соглашения.

Государства-члены НАТО осудили решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как следствие, государства-участники ДОВСЕ намерены приостановить действие Договора "на столько времени, сколько это будет необходимо".

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета о реакции Альянса на выход РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

"Члены Альянса осуждают решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и ее агрессивной войне против Украины, которая противоречит целям Договора. Выход России из ДОВСЕ является последним в ряде действий, систематически подрывающих евроатлантическую безопасность", — заявлении.

Отмечается, что Россия "продолжает демонстрировать неуважение к контролю над вооружениями, в том числе ключевым принципам взаимности, прозрачности, соблюдения, верификации и согласия принимающей страны, и подрывает международный порядок, основанный на правилах".

"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются Договора, а Россия нет, была бы неустойчивой. Поэтому, как следствие, государства-участники ДОВСЕ намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, сколько это будет необходимо в соответствии с их правами по международному праву. Это решение полностью поддерживается всеми членами НАТО", — заявили в Североатлантическом совете.

Члены Североатлантического союза подчеркивают, что "все едины в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание доминирующую среду и безопасность всех членов Североатлантического союза".

"Это дополняет силы и средства сдерживания и обороны Альянса, которые члены Альянса решили и дальше усиливать. Члены Альянса будут продолжать консультироваться и оценивать последствия нынешней среды безопасности и ее влияние на безопасность Альянса и на наш подход. Члены Альянса будут использовать НАТО как платформу для углубленного обсуждения и тесных консультаций относительно усилий по контролю над вооружениями", — заключается в заявлении.

Напомним, страна-агрессор РФ во вторник, 7 ноября, окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Следует отметить, что о прекращении этого документа Москва заявила еще в 2007 году.

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