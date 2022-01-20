НАТО проведет масштабные учения за полярным кругом: будут тренироваться вести боевые действия в условиях севера

НАТО проведет масштабные учения за полярным кругом: будут тренироваться вести боевые действия в условиях севера

Учения будут проходить на севере Норвегии и в Норвежском море.

В марте 2022 года начнутся масштабные военные учения в Арктике под названием Cold Response-2022, к которым присоединятся 35 тысяч военных из 28 стран — как участников НАТО, так и партнеров Альянса, в частности Швеции и Финляндии.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства США в НАТО.

Такие учения проходят раз в два года, их задача – подготовить армейские подразделения стран-членов НАТО к возможным боевым действиям и обороне в условиях севера.

Участниками учений будут, в частности, два авианосца – американский USS Harry S. Truman (CVN-75) и британский HMS Prince of Wales (CVF).

Военные аналитики отмечают, что координация и слаженные действия в условиях Арктики военным подразделениям НАТО необходимы из-за усиления в регионе войск России, в частности, около Шпицбергена.

Напомним, украинские пограничники примут участие в учениях Sea Breeze-2022, во время которых будут тренироваться выполнять совместные боевые задания с представителями стран НАТО и партнеров Альянса по морскому, авиационному и сухопутному компонентам.

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