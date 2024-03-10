НАТО проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен холодной войны – Le Monde

Учения проводятся в ответ на российскую агрессию против Украины и угрозы восточному флангу Альянса.

Организация Североатлантического договора ( НАТО ) проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен окончания "холодной войны".

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Об этом сообщает Le Monde.

Учения проводятся в ответ на российскую агрессию против Украины и угрозы со стороны России союзникам восточного фланга НАТО.

Издание сообщает, что в этих масштабных маневрах, которые продлятся до 31 мая, принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.

Обучение проходит преимущественно на равнинной территории Польши и Норвегии, а также в Германии, странах Балтии, Румынии, Финляндии, Словакии, Греции и Швеции.

"Это наше самое большое развертывание со времен учений Reforger в 1988 году, в которых участвовало 125 000 человек", — заявил генерал США Рендольф Стауденраус, руководитель операций военного командования НАТО в Нидерландах.

Steadfast Defender 24 также является первой реализацией новых оборонных планов НАТО, разработанных после аннексии Россией Крыма в 2014 году и принятых на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии сделали заявление о размещении войск НАТО в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше поддержали идею отправки войск НАТО в Украину.

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