НАТО проводит тайные учения: будет отработан сценарий ядерной войны

В маневрах задействованы десятки самолетов, в том числе истребители, оснащенные ядерным оружием, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики.
Страны НАТО начали ежегодные учения Стойкий полдень (Steadfast Noon) по защите территории Альянса с помощью ядерного оружия. Обучение в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией НАТО.
Об этом говорится в заявлении НАТО.
"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО", — отмечается в сообщении.
В Альянсе отмечают, что с учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единственный ядерный альянс имеет решающее значение.
Во время маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, по неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии, сообщила DW.
В то же время точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают.
По сообщениям военных экспертов, во время маневров Стойкий полдень будет отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и ее прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб.
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