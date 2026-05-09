НАТО распадается: Расмуссен призвал к созданию европейского оборонного союза

Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

Реклама

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к созданию европейского оборонного альянса, поскольку НАТО, по его мнению, распадается, и растут сомнения в гарантиях безопасности США.

Об этом пишет Politico.

«Сейчас мы наблюдаем распад НАТО, и это небезопасно. Президент Трамп вызвал столько сомнений в своей приверженности статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и способны самостоятельно защитить наш континент», — сказал Расмуссен.

Реклама

Он предложил создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны отвечать строгим критериям.

«Страны НАТО, которые достигают целевого показателя расходов на оборону в пять процентов, должны иметь возможность участвовать, обязываться соблюдать гарантии безопасности, подобные статье 5, и не допускать блокирования военных операций отдельными государствами. И должен быть механизм исключения не соответствующих этим условиям членов», — объяснил он.

Он также призвал к интеграции Украины в будущую европейскую систему безопасности как полноправного члена нового предложенного альянса.

«Сейчас мы видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Нам это нужно как оплот против России», — сказал Расмуссен.

Реклама

Ранее политолог Виталий Кулик заявил, что в случае российской агрессии против стран НАТО и отсутствия должного ответа со стороны Альянса в Европе может возникнуть необходимость создания нового военного союза.

Новости партнеров