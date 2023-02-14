НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия блока в конфликте – Bloomberg

Страны-члены НАТО разрабатывают секретные инструкции на случай участия блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран блока подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к потенциальной будущей военной деятельности.

В секретных инструкциях планируются способы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, союзникам по НАТО будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также более противовоздушной и противоракетной обороны. Руководство также подчеркнет необходимость более крупных инвестиций в цифровую модернизацию и подчеркнет необходимость комплексного использования данных, собранных от сил. После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.

НАТО также хочет увеличить расходы на оборону. Такую цель начнут обсуждать в ходе двухдневной встречи министров обороны в Брюсселе.

"Если Столтенбергу удалось бы получить согласие всех, что 2% должны быть минимальным, то это уже было бы политически значимым процессом", — сказал старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО Генрих Браусс.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что у России пока нет достаточных сил и ресурсов, чтобы совершить нападение на Украину из Приднестровья. По его словам, территория "откололась" именно при военной поддержке Москвы.

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