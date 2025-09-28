ТСН в социальных сетях

Мир
788
1 мин

НАТО разворачивает военные силы в Балтийском море - стала известна причина

Полеты беспилотников в Дании заставили НАТО отправить дополнительные силы в Балтийский регион.

Наталия Магдык
Корабли

Корабли

НАТО заявило, что усиливает свою миссию в Балтийском море, направив фрегат противовоздушной обороны и другие силы в ответ на полеты дронов в Дании.

Об этом пишет Reuters.

По данным Вооруженных сил Дании, ночью над страной были замечены неизвестные беспилотники вблизи военных объектов. Это произошло после ряда инцидентов на этой неделе, когда дроны фиксировали возле аэропортов и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейший в Скандинавии аэропорт Копенгагена был закрыт на несколько часов после появления крупных дронов в его воздушном пространстве. Также временно прекращали работу пять меньших датских аэропортов, как гражданских, так и военных.

788
