- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 2 мин
НАТО резко усиливает оборону в Турции: что происходит
Альянс развертывает дополнительные системы ПВО в Турции на фоне обострения войны с Ираном и ракетных угроз в регионе.
НАТО развертывает дополнительные системы противовоздушной обороны в Турции для усиления защиты воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщило Министерство обороны Турции, передает агентство Reuters.
Речь идет о еще одной американской системе Patriot, размещаемой в южной провинции Адана. Там находится авиабаза Инджирлик, где дислоцируются военные США и других стран.
Кроме Аданы, ранее система Patriot была расположена и в провинции Малатья – вблизи радиолокационной базы НАТО.
Таким образом, Альянс усиливает противоракетную оборону Турции, которая граничит с Ираном и находится в зоне повышенного риска.
На базе Инджирлик кроме турецких военных находятся контингенты США, Испании, Польши и Катара.
Почему НАТО развертывает системы Patriot в Турции
Усиление обороны связано с ракетной угрозой на фоне войны с Ираном. Турция уже сообщала о перехвате заходивших в ее воздушное пространство ракет.
При этом Анкара пока не имеет полноценной собственной системы ПВО и в значительной степени полагается на системы НАТО.
Атаки Ирана на Турцию — последние новости
Ранее в Турции заявили, что силы НАТО уже сбивали ракеты, входившие в воздушное пространство страны со стороны Ирана.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Турция не поддерживает ни удары по Ирану, ни атаки Тегерана по другим странам, и требует прекращения эскалации.
В то же время в Иране отрицали причастность к запускам ракет, пересекших турецкое воздушное пространство.