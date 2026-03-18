НАТО резко усиливает оборону в Турции: что происходит

Patriot

НАТО развертывает дополнительные системы противовоздушной обороны в Турции для усиления защиты воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции, передает агентство Reuters.

Речь идет о еще одной американской системе Patriot, размещаемой в южной провинции Адана. Там находится авиабаза Инджирлик, где дислоцируются военные США и других стран.

Кроме Аданы, ранее система Patriot была расположена и в провинции Малатья – вблизи радиолокационной базы НАТО.

Таким образом, Альянс усиливает противоракетную оборону Турции, которая граничит с Ираном и находится в зоне повышенного риска.

На базе Инджирлик кроме турецких военных находятся контингенты США, Испании, Польши и Катара.

Почему НАТО развертывает системы Patriot в Турции

Усиление обороны связано с ракетной угрозой на фоне войны с Ираном. Турция уже сообщала о перехвате заходивших в ее воздушное пространство ракет.

При этом Анкара пока не имеет полноценной собственной системы ПВО и в значительной степени полагается на системы НАТО.

Атаки Ирана на Турцию — последние новости

Ранее в Турции заявили, что силы НАТО уже сбивали ракеты, входившие в воздушное пространство страны со стороны Ирана.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Турция не поддерживает ни удары по Ирану, ни атаки Тегерана по другим странам, и требует прекращения эскалации.

В то же время в Иране отрицали причастность к запускам ракет, пересекших турецкое воздушное пространство.