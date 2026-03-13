НАТО сбило третью иранскую баллистическую ракету над Турцией

Иранская ракета. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 13 марта, над Турцией была сбита третья иранская баллистическая ракета. Информации о потерпевших и последствиях нет.

Об этом заявило Министерство обороны Турции.

«Баллистическую ракету из Ирана, которая вошла в воздушное пространство Турции, нейтрализовали элементы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье», — сообщило ведомство.

Реклама

В Минобороны подчеркнули, что «решительно и без колебаний принимаются все необходимые меры» против угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство Турции. Кроме того, Анкара заявила, что продолжаются переговоры «с соответствующей страной» для выяснения всех аспектов инцидента.

«Поскольку наша национальная безопасность является приоритетом, все события в регионе тщательно контролируются и оцениваются», — заявили в Минобороны.

Атаки Ирана на Турцию

Иранские ракеты уже дважды сбивали в Восточном Средиземноморье. Иран запускал баллистические ракеты в сторону Турции 4 и 9 марта. В первый раз в районе провинции Хатай упали обломки ракеты ПВО, а второй раз — обломки сбитой цели на открытой местности в Газиантепе. Обошлось без пострадавших.

Впрочем, Иран отрицает запуск баллистической ракеты в сторону Турции. Кроме того, президент Масуд Пезешкиан заявил, что вошедшие в воздушное пространство страны ракеты не были иранского происхождения. По его словам, Тегеран проведет всестороннее расследование.

Реклама

В то же время турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на такие действия. По его словам, Анкара не видит никакого оправдания для нарушения турецкого воздушного пространства. Он отмечает, что считает неприемлемым то, что страна страдает от конфликтов, в которых она не является стороной.

После двух предыдущих инцидентов с ракетами Минобороны сообщило о срочном усилении ПВО. В Малатье развернули систему противоракетной обороны Patriot, которая входит в состав сил НАТО.