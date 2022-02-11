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НАТО согласовало размещение контингентов в Румынии, Болгарии, Словакии

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НАТО согласовало размещение контингентов в Румынии, Болгарии, Словакии

Associated Press

Впоследствии будет обнародовано официальное заявление.

НАТО разместит многонациональные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Североатлантический союз согласился на предложение военных разместить контингенты на востоке Европы. Впрочем, министры обороны должны подтвердить это решение во время встречи, которая запланирована на следующую среду, 16 февраля. После этого будет обнародовано соответствующее официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.

"Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", – говорится в сообщении.

К слову, среди стран, выделяющих войска для контингентов, отдельно отмечаются Соединенные Штаты и Франция.

Напомним, Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные войска НАТО. Будапешт даже на фоне российской угрозы Украине не видит в этом смысла, заявил министр иностранных дел Республики Петер Сиярто.

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