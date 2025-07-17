НАТО создало план мгновенной "нейтрализации" одной из областей России: детали от генерала

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью / © Getty Images

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Союзники по НАТО создали детальный план «нейтрализации» Калининградской области России, который благодаря современному вооружению будет реализован быстрее, чем когда-либо прежде. Этот шаг является частью нового плана Альянса под названием «Линия сдерживания восточного фланга».

Об этом заявил командующий армии США в Европе и Африке, командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью, сообщает Defense News.

Детали плана НАТО и роль Калининграда

Донахью объяснил, что этот план направлен на значительное усиление наземных возможностей НАТО и повышение взаимодействия оборонной промышленности стран-участниц Альянса. Его главная цель — противостоять угрозам со стороны России и обеспечить глобальное сдерживание.

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«Мы знаем, что нам нужно разработать, и пример, который мы используем — это сдерживание с земли. Наземный участок становится не менее важным, а наоборот — все более важным. Сейчас можно разрушать зоны A2AD (зоны ограниченного доступа и маневра — ред.) с земли. Сейчас можно контролировать море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине», — отметил генерал.

Особый акцент он сделал на Калининградской области, которая со всех сторон окружена странами НАТО. По словам Донахью, благодаря новым возможностям армия Альянса теперь способна «нейтрализовать регион с земли в сроки, которые раньше казались невозможными — быстрее, чем когда-либо прежде».

Генерал добавил, что план уже полностью разработан.

«Мы уже спланировали это и уже все разработали. Проблема массы и импульса, которую составляет Россия… мы разработали возможности, чтобы остановить эту проблему массы и импульса», — сказал командующий сухопутных войск НАТО.

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Инновации и экономическая эффективность в вооружении НАТО

План Альянса также предусматривает внедрение инновационных технологий, в частности системы обмена данными. Донахью отметил, что НАТО уже приобрело такую систему — Maven Smart System от компании Palantir. Это платформа искусственного интеллекта, которая позволяет обрабатывать огромные массивы данных и помогает военным командирам оперативно принимать решения.

Кроме того, генерал отметил важность гибкости в управлении системами вооружений. В НАТО стремятся, чтобы все системы — будь то ПВО или системы дальнего огня — имели возможность опционального управления человеком.

«Мы хотим, чтобы это была единая система, с возможностью как пилотируемого, так и беспилотного управления, способная использовать боеприпасы из любой страны», — сказал генерал.

Еще одним ключевым направлением является снижение стоимости вооружений.

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«Как правило, любое оружие или боеприпас, который вы используете против возможности противника, должен быть дешевле, чем его цель», — объяснил Донахью, подчеркивая стремление Альянса к экономически эффективным решениям в современной войне.

Напомним, в июне издание Bloomberg писало, что чиновники ЕС, которые внимательно отслеживают наращивание военной мощи России, все больше осознают реальность угрозы вооруженного столкновения с Кремлем. Возможное вторжение РФ в НАТО может начаться с провокации или гибридной атаки. Одним из уязвимых направлений остается железнодорожная линия Москва — Калининград, проходящая транзитом через Вильнюс без остановок в Литве.

А накануне издание Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Россия наращивает 5 секретных ядерных баз. Одна из них расположена в западной части Калининградской области.