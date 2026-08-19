НАТО столкнулась с новой угрозой России: чем опасен дрон "Герань-5"

НАТО / © Associated Press

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Новый российский беспилотник Герань-5 с радиусом действия до тысячи километров может создать серьезные проблемы для систем противовоздушной обороны стран Альянса.

Об этом сообщает BILD.

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Характеристики «Герань-5» — что известно

Профессор Кельнского университета Томас Егер в комментарии изданию отметил, что новый дрон «Герань-5» значительно быстрее предыдущих моделей. Поэтому у сил противовоздушной обороны остается гораздо меньше времени на реагирование.

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При этом аналитики подчеркивают, что главная сложность состоит в массовости таких атак. Альянс имеет техническую возможность сбивать эти аппараты, однако ракеты для их перехвата стоят значительно дороже самих дронов.

В свою очередь историк и военный аналитик Ян Берендс считает, что новые технологии не дают ни одной из сторон решающего преимущества. Однако с наступлением зимы ситуация может существенно усложниться.

Эстонский военный эксперт Эркки Коорт отметил, что появление такого количества БПЛА на поле боя стало неожиданностью для союзников.

НАТО в целом испытывает трудности в борьбе с беспилотниками. Ранее над Польшей, Эстонией, Латвией и Румынией были сбиты несколько беспилотников. Это помогло преодолеть нерешительность в принятии решений», — рассказал Коорт.

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Он также отметил необходимость предоставить силовым структурам европейских стран четкие полномочия по уничтожению неизвестных летательных аппаратов и призвал более жестко реагировать на нарушения границ.

«Каждая атака на территорию НАТО должна получать немедленный ответ на российской территории», — заявил Эркки Коорт.

РФ против НАТО — последние новости

Ранее мы писали о том, что Россия испытывает НАТО: эксперты предупреждают о возможной эскалации и ограниченных ударах по странам Альянса.

Россия строит новые пусковые площадки у границ с Украиной и Беларусью, готовя масштабные удары по реактивным дронам по всей стране и потенциально по территории НАТО.

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Также Россия развернула сеть секретных баз, откуда может запускать мощные ударные беспилотники на значительное расстояние, в том числе в направлении территории НАТО.

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