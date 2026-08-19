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НАТО столкнулась с новой угрозой России: чем опасен дрон "Герань-5"
Новый российский дрон «Герань-5» угрожает системам ПВО НАТО, ведь летит быстрее предыдущих моделей, а сбивать такие массированные атаки слишком дорого.
Новый российский беспилотник Герань-5 с радиусом действия до тысячи километров может создать серьезные проблемы для систем противовоздушной обороны стран Альянса.
Об этом сообщает BILD.
Характеристики «Герань-5» — что известно
Профессор Кельнского университета Томас Егер в комментарии изданию отметил, что новый дрон «Герань-5» значительно быстрее предыдущих моделей. Поэтому у сил противовоздушной обороны остается гораздо меньше времени на реагирование.
При этом аналитики подчеркивают, что главная сложность состоит в массовости таких атак. Альянс имеет техническую возможность сбивать эти аппараты, однако ракеты для их перехвата стоят значительно дороже самих дронов.
В свою очередь историк и военный аналитик Ян Берендс считает, что новые технологии не дают ни одной из сторон решающего преимущества. Однако с наступлением зимы ситуация может существенно усложниться.
Эстонский военный эксперт Эркки Коорт отметил, что появление такого количества БПЛА на поле боя стало неожиданностью для союзников.
НАТО в целом испытывает трудности в борьбе с беспилотниками. Ранее над Польшей, Эстонией, Латвией и Румынией были сбиты несколько беспилотников. Это помогло преодолеть нерешительность в принятии решений», — рассказал Коорт.
Он также отметил необходимость предоставить силовым структурам европейских стран четкие полномочия по уничтожению неизвестных летательных аппаратов и призвал более жестко реагировать на нарушения границ.
«Каждая атака на территорию НАТО должна получать немедленный ответ на российской территории», — заявил Эркки Коорт.
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