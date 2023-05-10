НАТО у границ РФ может стать еще больше: Япония ведет переговоры об открытии офиса Альянса

Япония ведет переговоры с НАТО об открытии офиса, первого такого рода в Азии, из-за российского вторжения в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Хаяси Йосимаса в эксклюзивном интервью CNN в среду, 10 мая.

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По его словам, вторжение России в Украину имеет последствия далеко за пределами Европы, что заставило Японию пересмотреть региональную безопасность.

"Причина, почему мы это обсуждаем, состоит в том, что после агрессии России против Украины мир стал более нестабильным. Происходящее в Восточной Европе не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихом океане. Вот почему сотрудничество между нами и НАТО становится все более важным», – сказал он.

Авторы издания считают, что "открытие офиса связи НАТО в Японии ознаменовало бы значительное событие для западного альянса на фоне углубления геополитических разломов и, вероятно, вызвало критику со стороны китайского правительства, ранее предостерегавшего от такого шага".

Представитель НАТО Джеймс Апатурай для CNN прокомментировал эту информацию.

"Что касается планов открытия офиса связи в Японии, мы не будем вдаваться в подробности текущих обсуждений между союзниками по НАТО. Мы и Япония имеем давнее сотрудничество", — сказал он.

Добавим, что русско -японская граница проходит между Россией с севера и Японией с юга. По всей длине является морским. Как считают в Японии, российско-японская граница пролегает через пролив Фриза, а острова к юго-западу от нее (Итупуп, Кунашир, Шикотан, группа островов Хабомаи) являются оккупированными Россией.

Напомним, что ЕС и Япония выступают против плана США по запрету экспорта в Россию.

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