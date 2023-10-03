В НАТО испытали запуск торпеды из дрона: подробности

Интересно, что Пентагон сбрасывал торпеды с беспилотных летательных аппаратов еще в 1959 году.

Дрон Т-600 впервые успешно выпустил инертную противолодочную торпеду обучающего варианта Sting Ray. Это сделали в рамках учений НАТО.

Об этом пишет Vice.

Что известно

Как отмечают в компании BAE Systems, квадрокоптер Т-600 назван в честь линейки роботов-убийц из фильма "Терминатор". Дрон может иметь полезную нагрузку более 180 килограммов.

"Он размером с небольшой автомобиль и спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко разобрать для транспортировки", – говорится в пресс-релизе.

Дрон сбросил торпеду на воду в рамках ежегодных учений НАТО под названием "Робототехнические эксперименты и прототипирование морских беспилотных систем" (REPMUS). В этом году 25 разных военно-морских сил и более 30 компаний приехали, чтобы продемонстрировать свои новые дроны.

Отмечается, что достижение не является революционным. Дело в том, что Пентагон сбрасывал торпеды с беспилотных вертолетов еще в 1959 году. Однако самой большой инновацией Т-600 является электрический источник питания.

"На ранних этапах холодной войны США считали, что Советский Союз строит подлодки быстрее, чем строит корабли для нападения на эти подлодки. Чтобы сэкономить деньги и рабочую силу, они исследовали дешевые альтернативы запуску торпед", – говорится в сообщении.

Так, компания разработала беспилотный противолодочный вертолет Gyrodyne QH-50 (DASH), совершивший свой первый полет в 1959 году и использовавшийся ВМС США до 1997 года. Военно-морской флот использовал их во Вьетнаме для обнаружения огневых точек военно-морских сил, а одна из них помогла спасти морского пехотинца во время войны. Предполагалось, что дрон будет даже нести и разворачивать ядерные бомбы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок направит дополнительные миротворческие силы в Косово.

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