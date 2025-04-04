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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Нидерланды ждут Зеленского на саммите НАТО: подробности

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники готовы помогать Украине столько, сколько потребуется.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что Зеленский может принять участие в саммите НАТО в Гааге

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что Зеленский может принять участие в саммите НАТО в Гааге / © Associated Press

Нидерланды ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Гааге 24-26 апреля. В то же время, они призывают союзников усилить поддержку Украины и повысить международное давление на Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп после заседания глав МИД НАТО в Брюсселе 4 апреля, передает «Европейская правда».

«Еще слишком рано говорить, что именно произойдет в Гааге. Но я ожидаю, что президент Украины будет приглашен», - сказал Вельдкамп.

По словам министра, обсуждать возможные результаты саммита пока рано, поскольку продолжаются переговоры с Россией о хотя бы временном перемирии.

Он также намекнул, что союзники могут потерять терпение, если переговоры продолжатся безрезультатно.

«Я могу себе представить, что в какой-то момент нам всем лопнет терпение — и американцам тоже. Россия просто затягивает время», - подчеркнул он.

Уэльдкамп убежден, что страны НАТО должны усиливать поддержку Украины и оказывать еще большее давление на Кремль, чтобы заставить его пойти на реальные уступки.

«Россия очевидно тянет время. Но мы не можем позволить ей безнаказанно играть в эту игру», – подчеркнул министр.

Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. В переговорах вроде бы есть определенный прогресс.

Дата публикации
Количество просмотров
246
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