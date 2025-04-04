Нидерланды ждут Зеленского на саммите НАТО: подробности

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что Зеленский может принять участие в саммите НАТО в Гааге / © Associated Press

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Нидерланды ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Гааге 24-26 апреля. В то же время, они призывают союзников усилить поддержку Украины и повысить международное давление на Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп после заседания глав МИД НАТО в Брюсселе 4 апреля, передает «Европейская правда».

«Еще слишком рано говорить, что именно произойдет в Гааге. Но я ожидаю, что президент Украины будет приглашен», - сказал Вельдкамп.

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По словам министра, обсуждать возможные результаты саммита пока рано, поскольку продолжаются переговоры с Россией о хотя бы временном перемирии.

Он также намекнул, что союзники могут потерять терпение, если переговоры продолжатся безрезультатно.

«Я могу себе представить, что в какой-то момент нам всем лопнет терпение — и американцам тоже. Россия просто затягивает время», - подчеркнул он.

Уэльдкамп убежден, что страны НАТО должны усиливать поддержку Украины и оказывать еще большее давление на Кремль, чтобы заставить его пойти на реальные уступки.

«Россия очевидно тянет время. Но мы не можем позволить ей безнаказанно играть в эту игру», – подчеркнул министр.

Напомним, по словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. В переговорах вроде бы есть определенный прогресс.