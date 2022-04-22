НАТО в опасности: Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине оружие

НАТО в опасности: Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине оружие

Германия не может предоставить Украине тяжелое вооружение Бундесвера, ведь существует угроза российской агрессии против НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что его страна должна "иметь возможность всегда защищать территорию альянса".

Об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Это сложный компромисс, на который нам постоянно приходится идти вместе с нашими партнерами. Ведь угроза территории НАТО со стороны России сохраняется. Мы слышим это, в частности, от наших балтийских партнеров, которые просят нас увеличить присутствие Бундесвера. НАТО поставили за цель, что мы должны противостоять нападению в течение 12 дней с нашими боеприпасами и нашим оборудованием. Поэтому в нынешней ситуации угрозы я сделаю все возможное, чтобы не забыть это обязательство", — заявил Шольц.

Также читайте Снова заблокировал поставки тяжелого вооружения Украине: Шольцу грозит отставка

Канцлер Германии убежден, что наилучшим вариантом является предоставить Украине советское вооружение. С ним, мол, не нужно учиться работать. Берлин уже начал переговоры с европейскими странами о поставках нам такого оружия. В то же время страны ЕС получат от Германии новые разработки.

"Мы можем постепенно восполнить расходы, понесенные нашими партнерами в результате этих поставок, заменами из Германии, как в случае Словении. В среднесрочной перспективе мы поможем Украине повысить ее обороноспособность, в том числе посредством западного оружия", — сказал Шольц.

По его словам, Германия поставляет Украине все, что может, ведь запасы Бундесвера якобы иссякают.

"То, что еще можно сделать доступным, мы точно еще доставляем – противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы. Поэтому в переговорах с немецкой промышленностью мы составили перечень военной техники, которую можно быстро поставить, и обсудили это с Министерством обороны Украины. Как и ранее, оборонное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы платим за эти поставки оружия. Германия предоставляет в общей сложности два миллиарда евро, значительная часть которых уйдет непосредственно Украине", — сказал канцлер.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий хочет убедить канцлера Германии Олафа Шольца изменить его позицию по поставкам вооружения для Украины. Моравецкий будет просить Берлин передавать Украине тяжелое вооружение, чтобы "восстановить безопасность".

Читайте также: