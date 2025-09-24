НАТО в растерянности: союзники не могут договориться, как реагировать на провокации России

Лидеры стран НАТО / © Associated Press

Союзники НАТО сталкиваются с трудностями в координации ответа на нарушение воздушного пространства Россией. В последние дни разные члены альянса демонстрируют открытые разногласия во взглядах на то, как реагировать на российские угрозы.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Во вторник вечером Германия предупредила о рисках сбивания российских самолетов, тогда как президент США Дональд Трамп практически одновременно заявил о готовности к более агрессивной позиции, поддерживаемой Польшей и странами Балтии. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил сбивать самолеты, представляющие угрозу безопасности, подчеркнув, что эта политика "не подлежит обсуждению".

Эксперты оценивают эти обмены мнениями как сигнал тревожных разногласий в самом альянсе. Серия инцидентов с нарушением российскими самолетами воздушного пространства членов НАТО усилила обеспокоенность на восточном фланге альянса. Так, Эстония требовала срочного созыва заседаний НАТО и Совета Безопасности ООН после того, как три российских истребителя на 12 минут вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом. Это произошло всего через несколько недель после вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии.

В то время как некоторые союзники настаивают на решительных действиях, Германия призывает к осторожности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "Небрежные требования что-то сбить с неба или устроить поразительную демонстрацию силы сейчас бесполезны. Прохладность - это не трусость и не страх, а ответственность перед своей страной и за мир в Европе".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, напротив, призвал НАТО продемонстрировать силу: "Правила ведения боевых действий необходимо обновить таким образом, чтобы в случае продолжения действий России альтернативой было открытие огня", - сказал он в комментарии Bloomberg TV.

В среду внимание привлек инцидент с военным самолетом Испании, который перевозил министра обороны Маргариту Роблес и столкнулся с перебоями GPS по дороге в Литву. Накануне беспилотники вынудили закрыть аэропорт Копенгагена.

Дискуссия продолжилась на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. На вопрос журналистов, поддерживает ли США сбивание российских самолетов, Трамп ответил: "Да, поддерживаю", но отказался уточнить, поддержит ли Белый дом НАТО в конкретном случае, отметив, что "это зависит от обстоятельств".

Госсекретарь США Марко Рубио в то же время опроверг заявления Туска, отметив, что политика НАТО заключается в перехвате самолетов, не представляющих прямой угрозы, а не в обстреле.

В среду НАТО пообещало "решительный" ответ на вторжение, включая военные методы, в случае необходимости. Президент Финляндии Александр Стубб добавил, что союзники должны проявлять твердость, но избегать чрезмерной эскалации: "Единственное, что понимает Россия, это сила".

В то же время Дональд Трамп подчеркнул поддержку Украины, отметив в социальных сетях: "Украина - при поддержке ЕС - способна вернуть все территории, захваченные Россией после 2022 года". Кремль ответил, что страна сохраняет "устойчивость и стабильность". По данным источников, Трамп остается на позиции наблюдателя в войне с Украиной.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадепуль прокомментировал изменение тона Трампа: "Президент США делает правильные выводы из своих безуспешных попыток подтолкнуть Путина к миру". Он добавил, что стратегия Кремля ясна: спровоцировать союзников НАТО, а затем в случае эскалации застать их врасплох и дискредитировать альянс.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские военные самолеты, нарушающие их воздушное пространство.