НАТО "в случае необходимости" может перебросить в Польшу 300 тысяч военных

НАТО может резко нарастить свое военное присутствие в Польше до 300 тысяч военных.

Североатлантический альянс в случае возникновения угрозы может перебросить в Польшу около 300 тысяч военнослужащих сил высокой готовности.

Об этом заявил заместитель начальника польского Генштаба генерал Кароль Димановский в эфире TVP Info.

По его словам, в настоящее время в Польше дислоцируется несколько тысяч американских военнослужащих, которые тренируются с польской армией. Союзники поддерживают Польшу не только на суше, но и в воздухе, море, космосе и киберпространстве.

Однако Димановский отметил, что возможно радикальное увеличение численности войск НАТО — таковы новейшие оборонные планы Альянса, утвержденные на саммите 202 года в Вильнюсе. Генерал отметил, что ранее речь шла о 40 тыс. военнослужащих сил высокой готовности НАТО, в настоящее время это количество может возрасти до 300 тыс. военных.

"И что важно, эти военные прибудут в страну не после начала войны, а перед этим. И это тоже важно, поскольку имеет целью отпугивание потенциального агрессора", - отметил Димановский и добавил, что при необходимости эти силы будут участвовать в боевых действиях.

Польский генерал отметил, что потенциальный противник может атаковать Польшу не только физически, но и в киберпространстве или в информационной сфере, поэтому Варшава усиливает возможности противодействия в этих областях.

Напомним, ранее Анджей Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Таким образом, Варшава стремится укрепить восточный фланг НАТО в связи с войной в Украине.

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