НАТО видит окно возможностей для мира: Рютте назвал критические сроки

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ближайшие две недели могут стать решающими для мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Я думаю, что у нас есть окно возможностей на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней — то есть двух недель — чтобы вывести вопрос относительно Украины на более конструктивный уровень», — отметил он.

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Рютте подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе должна сыграть не только Украина, но и международные партнеры. По его словам, инициатива должна продвигаться под руководством президента Владимира Зеленского, но также нуждается в «активном участии правительства США».

В то же время, генсек Альянса подчеркнул важную роль Турции как посредника в потенциальном мирном процессе.

«И Турция здесь играет большую роль», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало на фоне интенсивных дипломатических контактов и обсуждения потенциальной мирной конференции с участием ведущих мировых игроков.

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Напомним, Рютте заявил, что европейские союзники США едины в том, что считают Россию долгосрочной угрозой после его встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.