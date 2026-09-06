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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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НАТО впервые провело обучение без участия США Politico

Европейские союзники по НАТО и Канада впервые провели военные учения «Северный викинг» по поиску и противодействию российским атомным подводным лодкам у берегов Исландии без участия США.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Подлодка

Подлодка / © Associated Press

Страны НАТО провели масштабные учения Northern Viking на территории Исландии, в ходе которых отрабатывали обнаружение и уничтожение российских подлодок. В этом году в маневрах впервые за десятилетие не участвовали американские корабли или самолеты.

Об этом сообщает Politico.

Как говорится, в учениях приняли участие военные Германии, Канады, Франции, Бельгии, Португалии и других стран Альянса. Французский контр-адмирал Николя Молитор руководил силами, работавшими с канадского военного корабля.

По данным Politico, союзники также отрабатывали защиту подводной инфраструктуры, в том числе интернет-кабелей и трубопроводов. Немецкий самолет в ходе учений передавал разведывательные данные кораблям, помогая проверить взаимодействие военных сил в сложных условиях Северной Атлантики.

Издание отмечает, что отсутствие США стало особенно заметным, поскольку раньше Вашингтон играл ведущую роль в Northern Viking. В настоящее время значительная часть американских военно-морских сил сосредоточена на Ближнем Востоке и Карибском регионе.

В НАТО отметили, что учения демонстрируют готовность Альянса защищать территорию союзников и действовать в стратегически важных районах непосредственно у северных рубежей Европы.

Напомним, королевский военно-морской флот Великобритании три дня отслеживал российскую подлодку в проливе Ла-Манш.

Министр обороны Великобритании Джон Гили выступил с прямым и недвусмысленным предупреждением Владимиру Путину на фоне роста активности российских субмарин до уровня «холодной войны».

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