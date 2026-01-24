НАТО строит безлюдную линию защиты границы

Реклама

Североатлантический альянс начинает амбициозный проект по укреплению своих границ с Россией и Беларусью. Вместо традиционных окопов и живой силы ставку делают на технологии будущего — роботов и автоматизированные системы поражения.

Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на слова заместителя начальника штаба командования сухопутных сил НАТО генерала Томаса Ловина.

Что такое «безлюдная зона»

Новая концепция получила название Eastern Flank Deterrence Line (EDFL) — «Линия сдерживания восточного фланга».

Реклама

По словам генерала Ловина, это будет «сложная многоуровневая система обороны». Ее главная особенность — отсутствие людей на передовой линии.

Как это будет работать:

Насыщение техникой: На границе разместят большое количество вооружения и датчиков. Роботизированный отпор: На первом этапе вторжения врага будут сдерживать исключительно работы и дроны. Сохранение жизней: Противнику придется сначала преодолевать автоматизированный барьер, что позволит основным силам подготовиться без риска для личного состава.

«Мы увидим заметно большие запасы [вооружений], чем раньше, в государствах НАТО на границе с Россией», — подчеркнул генерал.

Когда заработает роботизированная линия обороны

Реализация проекта уже не за горами. По информации журналистов, полностью оборудовать границу автоматизированными системами планируется до конца 2027 года.

Реклама

Это означает, что уже через два года восточный фланг НАТО превратится в высокотехнологичную крепость, где первым, кто встретит агрессора, будет искусственный интеллект, а не солдат.

Напомним, Европа готова создать новый альянс вместо НАТО. Учитывая, насколько нестабильны и непредсказуемы показали себя США, европейские страны не могут позволить себе полагаться на Америку, когда речь идет об их безопасности.