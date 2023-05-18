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"НАТО захватило Украину и ведет войну против РФ": в Госдуме шокировали заявлением

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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"НАТО захватило Украину и ведет войну против РФ": в Госдуме шокировали заявлением

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин шокировал заявлением о НАТО и Украине / Фото: Associated Press

В Госдуме заявили, что, напав на Украину, они спасли мир от трагедии.

В Госдуме Российской Федерации ошеломили очередным заявлением. Там заявили, что "НАТО захватило Украину".

Такое заявление глава Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал на встрече Лукашенко с участниками заседания Совета ОДКБ, передают белорусские СПМ.

"В Украине войну ведет НАТО, Вашингтон и Брюссель. Мы всегда говорили и сегодня подчеркиваем, что нам с украинским народом делить нечего. Но НАТО захватило Украину, привело своих туда наемников и во власть, и на поле битвы. В результате видим, что с этого произошло", — придумал российский парламентарий.

Также Володин в очередной раз повторил кремлевский нарратив о "неизбежности "СВО". По его фантазиям, они спасли мир от точно произошедшей трагедии.

"И если бы ее не начали, война, которая произошла бы буквально на следующий день, через несколько дней, ввела бы мир в трагедию. Вот эту трагедию предотвратили. Очень важно, чтобы это понимание было у всех", — сказал он.

Напомним, Лукашенко видит угрозу в НАТО. Его пугает наращивание военной присутствия и наступательный потенциал Североатлантического альянса.

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Дата публикации
Просмотры
2171
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