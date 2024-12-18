НАТО знает о необходимости Украины в 19 системах ПВО: Рютте сообщил, когда рассмотрят этот вопрос

Генсек Марк Рютте также заявил, что он рад данско-литовской инициативе, которая планирует не только покупать оружие, но и покупать его в Украине.

НАТО знает о запросе Украины о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будет рассмотрен на повестке дня.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции 18 декабря.

Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Рютте отметил, что он ознакомлен с запросом по ПВО от Киева.

"Мы знаем о вашей просьбе, Владимир. Я думаю, 19 систем будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет в повестке дня", — сказал Рютте.

Генсек также заявил, что он рад датско-литовской инициативе, которая планирует не только покупать оружие, но и покупать его в Украине.

"И это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Так что это очень практичный способ поддержать вас. Следовательно, все это будет в повестке дня сегодняшнего вечера", — подчеркнул он.

Напомним, 17 декабря украинский президент напомнил, что Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ.