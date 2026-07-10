"Националистические сумасшедшие" вредят обеим странам: Туск жестко высказался о конфликте Украины и Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что радикальные националисты в Украине и Польше наносят серьезный ущерб отношениям между Киевом и Варшавой. Глава польского правительства призвал общества обоих государств максимально сдержать эмоции и совместно противодействовать российской пропаганде.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, 10 июля.

Вред от радикалов и российская пропаганда

Комментируя эскалацию напряженности между двумя странами в информационном пространстве, Дональд Туск отметил деструктивную роль радикальных элементов. По его словам, агрессивные провокации и обоюдные оскорбления не имеют никакого политического смысла, а лишь играют на руку общему врагу.

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«Мы отдавали себе отчет в том, что здесь будут активные националистические сумасшедшие с обеих сторон. Это происходит в ущерб как Украине, так и Польше», - подчеркнул польский премьер.

Политик добавил, что в сети также массово работают российские боты, подстрекающие общества. Москва откровенно радуется любому эмоциональному конфликту между Варшавой и Киевом, поэтому польское правительство планирует максимально интенсивно противодействовать враждебной дезинформации.

Годовщина Волынской трагедии и сдерживание эмоций

В канун годовщины Волынской трагедии глава правительства соседнего государства обратился к ответственным и мудрым украинцам с призывом строить европейское сообщество исключительно на фундаменте правды. Он выразил надежду на "прозрение" соседей в сложных исторических вопросах. В то же время Дональд Туск призвал и собственных соотечественников не поддаваться на провокации и избегать радикальных заявлений.

«Но я тоже рассчитываю на всех здесь, в Польше, что они сдержат эти чрезмерные эмоции. Россияне были бы счастливее, если бы дошло до какого-то драматического кризиса в украинско-польских отношениях», — подчеркнул глава правительства.

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Он также положительно оценил факт недавней встречи президентов на полях саммита НАТО в Анкаре. По мнению польского премьера, публичные сигналы свидетельствуют о том, что лидеры обоих государств четко осознают всю опасность этого кризиса.

Напомним, Зеленский назвал конструктивной встречу с Навроцким, несмотря на отсутствие согласия по некоторым вопросам. Лидеры обсудили безопасность, экономику и историю, хотя польская сторона ранее заявляла, что по некоторым вопросам компромисса найти не удалось.

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