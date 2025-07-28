Нацисты во время Второй мировой похитили эротическую римскую мозаику: что они с ней делали (фото)

Эротическая римская мозаика / © Associated Press

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Интересная часть украденной истории наконец-то вернулась в Италию спустя десятилетия после ее исчезновения.

По данным Археологического парка Помпеи, национальные органы власти и военные чиновники в течение последних двух лет работали над репатриацией эротической мозаики из травертина, имеющего древнеримское происхождение. Хотя точные сроки остаются неясными, ее первоначальная кража связана с нацистским капитаном, предназначенным для военной цепи поставок Италии во время Второй мировой войны.

Мозаика площадью примерно два квадратных фута, по оценкам, происходит из периода между 100 годом до н. э. и 100 годом н. э. и изображает двух полуобнаженных голых любовников — мужчину без рубашки, лежащей на диване или кровати, и женщину с обнаженными ягодицами, стоящую спиной к зрителю. Такие декоративные сцены часто устанавливали на полу спален римских домов и вилл.

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«Это момент, когда тема домашней любви становится предметом искусства», — объяснил директор парка Габриэль Цухтригель в совместно написанной сопроводительной статье, о которой впервые сообщила Associated Press.

«Если в эллинистический период, с IV до I века до н. э., прославлялась страсть мифологических и героических фигур, так что теперь мы видим новую тему», — подчеркнул он.

Некоторые детали мозаики, такие как личность предыдущего владельца и капитана Вермахта, не были обнародованы во время церемонии ее презентации 15 июля.

Чиновники знают, что вор подарил артефакт получателю в какой-то момент во время войны. После смерти владельца его наследники связались с подразделением карабинеров в Риме, занимающимся защитой культурного наследия, чтобы договориться о возвращении артефакта. В сентябре 2023 года власти подтвердили его подлинность, а затем начали организовывать его репатриацию в Италию.

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Эротическая римская мозаика / © Associated Press

После дальнейшего сотрудничества с исследователями Археологического парка Помпеи теперь считают, что произведение искусства, вероятно, происходит из региона вблизи Везувия. были выветрено вещество человеческого мозга, ДНК жертв, а также тексты, скрытые внутри обугленных свитков.

Эротическая римская мозаика / © Associated Press

Цухтригель предостерег, что эксперты вряд ли смогут определить точное происхождение мозаики. Однако археологи намерены провести дополнительные исследования и археометрические анализы в надежде узнать больше об этом произведении.

«Каждый возвращенный похищенный артефакт — это заживающая рана», — отметил Цухтригель. — Рана заключается не столько в материальной ценности произведения, сколько в его исторической ценности, серьезно нарушаемой незаконным оборотом антиквариата».

Напомним, одежду Александра Македонского нашли через несколько тысячелетий в древнем погребении. Новые археологические исследования выявили кусок ткани с «физическим описанием, точно соответствующим» тунике, которую носил завоеватель.

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