Науседа озвучил дату вступления Украины в ЕС

Гитанос Науседа

На саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских партнеров к установлению четкой политической цели — вступлению Украины в ЕС с 1 января 2030 года.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

«Я думаю, что продуктивно установить амбициозные политические цели. Например, чтобы видеть Украину членом в Европейском Союзе с 1 января 2030 года Это сложно, но мотивирует», — заявил Науседа перед началом саммита.

По словам президента Литвы, установление такой даты может способствовать консолидации усилий всех стран-членов и ускорению переговорного процесса. Он подчеркнул, что следует избегать недоразумений и промедлений, которые только вредят процессу расширения.

Отдельно Науседа прокомментировал деструктивную позицию Венгрии, систематически блокирующую решение о санкциях против России и продвижении Украины на пути в ЕС. Президент Литвы выразил надежду, что другие страны смогут убедить Будапешт не мешать этому процессу.

«Одна страна не может злоупотреблять инструментом консенсуса», — подчеркнул он, добавив, что, несмотря на трудности, всегда удавалось найти общее решение.

Науседа также заявил, что Украине следует как можно быстрее открыть первый кластер переговоров о вступлении. По его мнению, до конца года Евросоюз должен открыть все шесть кластеров, необходимых для полноценного начала переговоров.

Президент Литвы осудил выборочный подход в отношении Украины и Молдовы, имеющих одинаковые амбиции на членство.

«К сожалению, из-за определенных двусторонних препятствий — вы знаете, о чем я говорю — Украина не может открыть первый кластер переговоров», — добавил он.

Кроме того, Науседа призвал ЕС принять 18-й пакет санкций против России, отметив необходимость избежать исключений и смягчения.

«РФ только имитирует готовность к переговорам. Пакет должен быть сильным и последовательным», — отметил литовский лидер.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против европейской интеграции Украины, заявив, что вступление страны в ЕС будет означать вовлечение Евросоюза в войну.

«Если мы примем Украину в ЕС, мы вместе с ней интегрируем войну. Мы не хотим быть частью сообщества, которое включает государство, находящееся в состоянии войны и представляющее прямую угрозу для нас. Ведь если страна-член ЕС воюет, значит, и сам Евросоюз в состоянии войны. Нас это не устраивает», — заявил Орбан.

В последние месяцы венгерский премьер неоднократно повторял свою позицию, отмечая экономическую слабость Украины и опасность ее вступления в ЕС и НАТО в условиях вооруженного конфликта с Россией.