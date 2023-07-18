Науседа заявил, что Литва подготовилась к защите от "вагнеровцев"

Размещение "вагнеровцев" на территории Беларуси изменяет ситуацию с безопасностью Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Вильнюса достаточно сил для реагирования на потенциальные действия наемников ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, пишет Delfi.

По его словам, Госсовет по обороне еще до саммита НАТО принял решение об увеличении сил разведки на восточной границе и утверждении плана прикрытия границы.

"Пока их (сил – Ред.) достаточно. Несомненно, мы будем следить за ситуацией и, если потребуется решение, обязательно их примем в кратчайшие сроки", – заявил Науседа.

Президент отмечает, что размещение "вагнеровцев" на территории Беларуси меняет ситуацию с безопасностью Литвы.

"Учитывая, что Беларусь достаточно небольшое государство, изменить планы и перебросить их (ПВК "Вагнер" — Ред.) к западным границам — дело нескольких часов", — подчеркнул политик.

Как сообщалось, 18 июля в Беларусь прибыла четвертая колонна "вагнеровцев". По сообщению мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", колонна состоит из более 80 машин разной модификации.

Также "Гаюн" сообщил, что сегодня самолет Евгения Пригожина прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга. Борт олигарха главаря "вагнеровцев" приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

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