Навального обвинили в создании экстремистской организации для подрыва государственной целостности РФ

Относительно российского оппозиционера и его соратников начали еще одно уголовное производство.

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное производство в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, который уже отбывает наказание в местах лишения свободы, и его соратников — Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Об этом сообщили во вторник, 28 сентября, на официальном сайте следом РФ.

По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный как основатель Фонда борьбы с коррупцией создал "экстремистское сообщество" с целью "изменить основы конституционного строя" и подорвать "общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации". В это же время, как сказано в пресс-релизе, "к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов".

Обвинения в участии в экстремистской организации предъявлено также другим соратникам российского оппозиционера — Любви Соболь, Георгию Албурову, Руслану Шаведдинову, Вячеславу Гимади, Павлу Зеленскому и еще нескольким неназванным лицам.

Алексея Навального и его соратников обвинили в том, что они пропагандировали свою "преступную деятельность" на сайте "Фонда борьбы с коррупцией", в соцсетях и на на других платформах в Интернет.

"Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена ​​на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирования общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки", - говорится в сообщении следом.

Напомним, Алексей Навальный был отравлен в России "Новичком". После лечения в Берлине он вернулся в РФ, где его задержали. Суд в Москве заключил Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи человек.

Недавно депутатская группа "Обновление Европы" в Европарламенте выдвинула Плексея Навального кандидатом на премию имени Сахарова за свободу мысли.

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