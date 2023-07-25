Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого власти РФ заключили в тюрьму, заявил, что арест бывшего офицера ФСБ лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) незаконный, и Стрелков – политический заключенный.

Об этом Навальный написал в Telegram

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому бессмысленному и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров "Боинга" должен быть расследован Россией, а все виновные - понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда", — написал он.

Но сейчас, по словам Навального, Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. "Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина", – уточнил он.

Навальный заявил, что "Стрелков стал жертвой своей собственной власти" и не стоит над этим злорадствовать, потому что это "означает публично поддерживать беззаконие".

Напомним, 21 июля в РФ был задержан террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома, где предварительно провели обыски. В ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО. Аналитики говорят, что арест Игоря Стрелкова-Гиркина может свидетельствовать о том, что между кремлевскими группировками сместился баланс сил не в пользу ФСБ.

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