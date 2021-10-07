Навальный стал лауреатом немецкой медиапремии за вклад в защиту свободы слова

Навальный стал лауреатом немецкой медиапремии за вклад в защиту свободы слова

Награду получил коллега оппозиционера.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в тюрьме, а также его фонд борьбы с коррупцией отметили премией медиаконференции M100 Sanssouci Colloquium.

Об этом сообщает радио Berlin-Branndenburg.

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Церемония награждения состоялась в Сан-Суси в Потсдаме. Награду от имени Навального получил его коллега Леонид Волков.

"Мы не побеждены. Нет, наоборот, мы гораздо более уверены, чем когда-либо прежде", — сказал он в своем выступлении. Волков также сказал, что Навальный построил политическую организацию, которая изменила Россию через образование и просвещение.

К слову, эту немецкую премию вручают за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов.

Напомним, суд Москвы 2 февраля 2021 заключил Навального на 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили. Впрочем, суд учел его пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Как следствие, оппозиционер будет находиться за решеткой 2,5 года. Кроме того Навальный должен выплатить штраф в размере 850 000 рублей за клевету на ветерана.

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