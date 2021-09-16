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Наводнение на юге Франции унесло жизни уже семи человек

Наводнение на юге Франции унесло жизни уже семи человек

Associated Press

Страна страдает от непогоды со вторника.

Последствия наводнения — на юге Франции погибли семь человек.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 сентября.

В двух департаментах Буш дю Рон и Эро объявили высокий уровень погодной опасности. Людей просят по возможности оставаться дома. Между городами Ним и Монпелье прервано железнодорожное сообщение.

Непогода накрыла Францию во вторник, 14 сентября. На юге страны за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. На улицах машины буквально плавали в воде. Из них извлекли два десятка водителей. На ликвидацию последствий непогоды отправили более восьми сотен спасателей.

Напомним, заливает водой также и Италию. На юге страны шторм вызвал мощное наводнение. Больше всего досталось нескольким городам на побережье Ионического моря. Их затопило, ведь в регионе выпало больше метра осадков. Улицы там превратились в бурные реки. Спасатели вытащили из воды и грязи полусотни застрявших автомобилей, а из них — и испуганных водителей.

Новости мира: наводнение на юге Франции унесло жизни 7 человек

Новости мира: наводнение на юге Франции унесло жизни 7 человек
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