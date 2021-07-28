Наводнение накрыло Грузию: потоки воды разрушили дороги и повредили мосты

Больше всего страдает регион Сванетия.

Наводнение на северо-западе Грузии. Из-за сильных дождей местная речка Ингури вышла из берегов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Больше всего страдает регион Сванетия. Там затопило несколько сел, разрушаются дороги. Повреждены несколько мостов. Задело и Аджарию. В частности, в Батуми на нескольких улицах затопило первые этажи домов. В том числе и одну из больниц.

Движение транспорта в городе затруднено, воду сейчас откачивают. По прогнозам, дожди в Грузии сегодня только усилятся.

Напомним, что сразу несколько европейских стран страдают от наводнений. В Британии после мощных ливней затопило столицу. От последствий нового наводнения приходит в сеья Бельгия. От предыдущего потопа едва прошло 10 дней, как страну снова залило.

В Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175. Из-за циклона Бернд Европу накрыли мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. От большой воды также страдают Австрия, Нидерланды, Франция и Швейцария. Мощные ливни наделали вреда в Чехии и Польше.

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