Наводнение обрушилось на второй по величине город Греции – затоплены сотни домов

В Греции 17 июня сильное наводнение затопило сотни домов во втором по размерам городе Салоники, на севере страны.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В субботу утром спасательные службы в Салониках получили 300 звонков о помощи после наводнения в городе.

Река вышла из берегов, затопив многие дома. Некоторые дорожные тоннели также были затоплены, один автомобиль пришлось отбуксировать в безопасное место.

Национальная метеорологическая служба Греции предупредила, что дожди и грозы с возможным градом ожидаются в большинстве регионов, включая острова, в субботу, особенно в полдень и вечером.

Напомним, в Греции произошла самая смертоносная за этот год авария с мигрантами – утонули десятки человек.

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