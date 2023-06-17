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Наводнение обрушилось на второй по величине город Греции – затоплены сотни домов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1031
Время на прочтение
1 мин
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Наводнение обрушилось на второй по величине город Греции – затоплены сотни домов

В Греции наводнение обрушилось на второй по величине город. / Фото: Associated Press

Наводнение затопило дома греческого города Салоники.

В Греции 17 июня сильное наводнение затопило сотни домов во втором по размерам городе Салоники, на севере страны.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В субботу утром спасательные службы в Салониках получили 300 звонков о помощи после наводнения в городе.

Река вышла из берегов, затопив многие дома. Некоторые дорожные тоннели также были затоплены, один автомобиль пришлось отбуксировать в безопасное место.

Национальная метеорологическая служба Греции предупредила, что дожди и грозы с возможным градом ожидаются в большинстве регионов, включая острова, в субботу, особенно в полдень и вечером.

Напомним, в Греции произошла самая смертоносная за этот год авария с мигрантами – утонули десятки человек.

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Дата публикации
Просмотры
1031
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