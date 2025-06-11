Наводнение смыло автобус, в котором находились школьники - подробности

Автобус, пострадавший от наводнения / © скрин с видео

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Южная Африка столкнулась с масштабной природной катастрофой — страну накрыл мощный зимний шторм, который принес с собой сильные дожди, снегопады, шквальный ветер и опасные наводнения. Больше всего пострадали провинции Восточный Кейп и Орегон, где зафиксировано наибольшее количество жертв и разрушений.

Об этом сообщает Africa Newsи Anadolu.

В провинции Восточный Кейп, в районе Мтата стихия смыла микроавтобус со школьниками. Несмотря на сложные погодные условия, спасателям удалось найти трех детей живыми. Сколько пассажиров в целом находилось в автобусе — пока неизвестно Микроавтобус, который был смыт в реку во время сильного наводнения уже нашли. В транспорте ехали 13 учеников школы Jumba Senior Secondary School, которые направлялись в учебное заведение.

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По словам водителя, перед мостом уровень воды был слишком высок, поэтому он позвонил владельцу автобуса и сообщил, что проехать невозможно. Пока они ждали, мост обвалился, и автобус вместе с детьми был смыт течением.

В результате наводнений в провинции погибли уже девять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, а местные власти работают с жителями, чтобы выяснить, сколько учеников еще не найдены.

Еще одна трагедия случилась в городе Ист-Лондон, где пять человек погибли в ДТП. Водитель микроавтобуса, который слетел с дороги, признался, что потерял управление, пытаясь объехать дерево, сломанное непогодой. Хотя авария и не связана непосредственно с наводнением, она стала следствием сложных погодных условий.

В результате шторма более 500 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Местные власти вынуждены были закрыть ключевые трассы в двух провинциях из-за угрозы новых обвалов и затоплений. На дороги вывели снегоуборочную технику, а в наиболее пострадавшие регионы направили команды по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Метеорологическая служба Южной Африки заранее предупреждала о сильном похолодании и риске масштабных наводнений. Хотя снег в июне для этого региона — не редкость, нынешняя непогода превзошла ожидания. Кроме сложностей на суше, синоптики предупреждают и об опасных условиях для морских перевозок из-за сильного ветра и высоких волн.

Сейчас спасательные службы продолжают работу, а власти призывают жителей не отправляться в путь без крайней необходимости. Правительству ЮАР придется мобилизовать все ресурсы, чтобы преодолеть последствия одного из самых сильных штормов последних лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что каким будет июнь и лето 2025 года, синоптики прогнозируют тепло выше нормы, но с колебаниями температуры и ливнями.