Тысячи людей под угрозой: где в мире назревает новая смертельная катастрофа после Непала

Наводнение в Непале / © Associated Press

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Обвал ледника в Непале в августе унес около 1400 жизней и привлек внимание к опасности таяния ледников. В то же время, эксперты предупреждают: подобные катастрофы могут произойти и в других частях света — от Гималаев и Анд до Альп и Аляски.

Об этом эксперты рассказали Live Science.

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Гималаи — один из главных очагов опасности

Недавняя катастрофа на границе Непала и Тибета произошла после того, как большая масса коренных пород и ледников откололась от склона горы.

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По данным Stimson Center, лед и порода двигались со скоростью до 150 метров в секунду, падая с высоты около 2000 метров. Затем камни, лед и вода двинулись вниз по течению, разрушая берега реки и собирая на своем пути обломки.

Профессор экологических исследований и географии Университета Орегона Марк Кэри отметил, что подобные обвалы могут происходить в разных частях света.

Гималаи и широкая Высокогорная Азия, в которую входят части Китая, Афганистана, Непала, Индии, Пакистана, Бутана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, считаются одним из главных очагов будущих катастроф, связанных с ледниками.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature в 2023 году, более 9 миллионов человек в этом регионе находятся под угрозой ледниковых прорывов — ситуаций, когда озеро прорывает естественную дамбу или переполняется и стремительно стекает вниз.

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Этот регион также называют «третьим полюсом», поскольку у него третий по величине запас льда на планете после Арктики и Антарктиды.

Наводнение в Непале / © AP

Таяние ледников может сделать склоны нестабильными

Опасность заключается не только в большом количестве льда. Вода, камни и обломки могут стремительно двигаться по узким горным долинам, преодолевая десятки и даже сотни километров.

Во время недавней катастрофы в Непале наводнение, возникшее после обрушения, распространилось на более 100 километров.

Ситуацию в Гималаях дополнительно усложняет сейсмическая активность. Землетрясения могут провоцировать лавины, прорывы ледниковых озер, наводнения и новые обвалы. Кроме того, Гималаи нагреваются примерно вдвое быстрее среднемировых темпов. Из-за этого ледниковый покров сокращается, а количество талой воды растет.

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По словам профессора гляциологии Ньюкаслского университета Бетан Дэвис, талая вода может проникать в основу ледника и действовать как смазка, способствуя его скольжению.

В то же время, густонаселенность региона значительно увеличивает потенциальные последствия таких катастроф.

Перу — еще одна опасная точка планеты

Другим регионом с высоким риском является Перу. В стране есть около 68% тропических ледников мира и она уже неоднократно переживала масштабные катастрофы.

По словам Марка Кэри, в 1970 году около 6000 человек погибли после землетрясения, которое привело к обвалу льда и горной породы на горе Уаскаран. Тот же склон обрушился еще в 1962 году. Тогда огромный каменно-ледниковый массив похоронил общину Ранрахирка, в результате чего погибли около 2000 человек.

Особую опасность представляет район Кордильера-Бланка в Андах. Из-за таяния ледников ледниковые озера там быстро увеличиваются. Одно из них — озеро Палокоча — расположено над городом Уарас, где проживает около 130 тысяч человек.

В целом эксперты обнаружили в Перу 528 находящихся под угрозой переполнения ледниковых озер. 58 из них считаются особенно опасными из-за близости к населенным пунктам.

По данным исследования Nature, за последние два десятилетия количество ледниковых озер в Андах выросло на 93%. Для сравнения, в Высокогорной Азии этот показатель составил 37%.

Опасность существует также в Европе и Северной Америке

Потенциальные очаги ледниковых катастроф есть и в Европе. Среди них — Альпы и холодные районы Скандинавии. Европа при этом нагревается быстрее планеты в среднем.

В Северной Америке значительные риски связаны с Аляской. Отступление и разрушение ледников могут провоцировать оползни и прорывы ледниковых озер. В частности, существует риск переполнения бассейна Суицид, вода из которого часто стекает к Джуно. Это может вызвать затопление города.

Опасность не ограничивается сушей. Ледники и связанные с ними оползни могут обваливаться в море и вызывать большие волны.

«Все районы с ледниками и все прибрежные районы, где волны цунами, подобные ледниковому обвалу, могут затопить их», — сказал Кэри.

Эксперты отмечают, что риски возрастают по мере отступления ледников. Сочетание таяния, нестабильных горных склонов, сейсмической активности и близости населенных пунктов может превращать естественные процессы в масштабные катастрофы.

Смертоносное наводнение в Непале — что известно

Напомним, 26 августа масштабные наводнения и оползни в Непале и Тибете повлекли за собой масштабные разрушения. По состоянию на 16 сентября погибли не менее 1400 человек, еще более 6000 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших — граждане почти 30 стран, в том числе более полусотни украинцев. Среди них — участники группы, которая отправилась в Непал и Тибет на ретрит Ирины Блонской.

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