Наводнение в Непале уже забрало жизни 165 людей / © AP

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Масштабные оползни и внезапные наводнения в Непале привели к массовому исчезновению людей: по данным местных властей, сейчас не удается выйти на связь с более чем 1100 людьми. Среди них более 400 местных жителей и более 700 иностранных туристов из почти 30 государств. Трагедия коснулась и граждан Украины.

Что по состоянию на утро 27 августа сообщили ТСН в пресс-службе МИД Украины? Рассказываем в подробностях.

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Разрушительное наводнение в Непале: что известно о судьбе украинцев

Трагедия коснулась и граждан Украины — в списке пропавших числятся 55 украинцев. Это две отдельные туристические группы (47 и 7 человек), а также еще одна украинка, которая путешествовала в составе иностранной группы.

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По официальной информации местных органов по состоянию на 10:30 по киевскому времени, общее количество погибших от стихии достигло по меньшей мере 165 человек, однако данных о пострадавших или погибших украинцах пока нет.

Поисково-спасательные работы не прекращаются, но спасатели сталкиваются с серьезными препятствиями из-за неблагоприятной погоды, которая блокирует подъезды к пострадавшим регионам. Синоптики и экстренные службы предупреждают об угрозе новых волн наводнений и оползней.

Украинские дипломатические ведомства развернули активную работу. Посольства Украины в Индии и Китае опубликовали официальные инструкции по безопасности. Дипломаты поддерживают непрерывную связь с непальскими службами спасения, родственниками пропавших и иностранными коллегами для координации совместных поисков.

Все данные о пропавших украинцах в Непале во время наводнения уже переданы профильным ведомствам и поисковым отрядам.

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Кроме того, на место происшествия направилась оперативная группа украинского посольства в Индии, а к работе присоединился почетный консул Украины в Непале.

Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел, Департамента консульской службы и дипломатических миссий Украины в регионе, которые продолжают круглосуточный мониторинг.

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