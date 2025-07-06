В Техасе количество жертв наводнения превысило 50 / © Associated Press

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Внезапные наводнения в штате Техас привели к гибели не менее 51 человека. Находившиеся в летнем лагере на берегу реки 27 детей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в округе Керр в результате непогоды погибли, по меньшей мере, 43 человека, из которых 15 детей, в то время как по меньшей мере восемь человек погибли в соседних округах штата.

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По словам шерифа округа Керра Лейта, среди погибших — 28 взрослых и 15 детей. Шериф добавил, что пятеро детей и 12 взрослых еще не идентифицированы.

Пропали без вести 25 детей, отдыхавших в летнем лагере / © Associated Press

Местные власти до сих пор не сообщили, сколько людей считаются пропавшими без вести, кроме 27 детей из христианского летнего лагеря Mystic, который находится вдоль реки в округе Керр.

Местные власти также подтвердили еще восемь смертей в соседних округах Тревис (Остин), Бернет и в округе Кендалл.

Вода в реке Гваделупе поднялась на 8 метров всего за 45 минут до рассвета в пятницу, смывая дома и транспортные средства. Опасности не миновали, поскольку в субботу дожди продолжались в населенных пунктах за пределами города Сан-Антонио, а предупреждения и наблюдения о внезапных наводнениях оставались в силе.

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Напомним, 4 июля проливные дожди повлекли смертоносные наводнения вдоль реки Гуадалупе в штате Техас, в результате чего было известно по меньшей мере о 13 погибших людях и более двух десятках пропавших без вести девочек из летнего лагеря на берегу реки. Стихийное бедствие надвинулось так быстро, что предсказать его было невозможно даже с помощью радаров.

5 июля сообщалось о более 40 погибших.

Многие дороги в Техасе разрушены, телефонные линии не работают / © Associated Press

Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик сообщил, что в Camp Mystic, частном христианском летнем лагере для девочек, расположенном на берегу реки, пропали без вести около 20 детей. Всего в лагере находились ориентировочно 750 детей на летнем отдыхе и оздоровлении.

Родители двух пропавших без вести девочек из лагеря Camp Mystic рассказали в комментарии CNN, что ничего не знают о местонахождении своих детей. Им всего 9 лет.

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Национальная метеорологическая служба сообщила, что уровень реки, на берегу которой расположен детский лагерь, поднялся на 6 метров всего за 90 минут. Это второй самый высокий показатель за всю историю наблюдений за рекой Гуадалупе.

Людей призывают оставаться в безопасных местах из-за все еще неблагоприятных погодных условий в регионе.