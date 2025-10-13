- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 621
- Время на прочтение
- 1 мин
Наводнения, коллапс и эвакуация: какая ситуация в Испании, где бурлит мощный шторм
После рекордных осадков в городах Испании затоплены дороги, парализовано движение поездов на Средиземноморском коридоре между Барселоной и Валенсией. В Кастельоне есть перебои с электричеством после удара молнии. Людей эвакуируют.
В Испании бурлит мощный шторм «Алиса». Объявлено чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений в 5 округах Каталонии к югу от Таррагоны.
Об этом пишет El Mundo.
Что известно о наводнении в Испании
Проблемная ситуация в округах Монтсия, Байш-Эбре, Рибера-д’Эбре, Байш-Камп и Терра-Альта. Дожди повлекли за собой разлив ручьев и оврагов, смывая многочисленные транспортные средства, контейнеры и городское имущество. Они также подняли уровень воды на улицах некоторых муниципалитетов, таких как Ла-Рапита, до полутора метров. Затоплены подвалы и парковки.
Красный Крест оказал помощь около 500 людям в различных отделениях и муниципальных заведениях региона Монтсия в дельте реки Эбро. Они провели там ночь через наводнение.
«Кроме того, более двухсот человек провели ночь в отделении, созданном городским советом Ампости (Таррагона), поскольку их неожиданно заставили перекрыть движение на автомагистрали AP-7 и национальной автомагистрали N-340 в дельте реки Эбро из-за ливневых дождей, прошедших в последние часы», — говорится в сообщении.
Напомним, с пятницы в Непале продолжаются сильные дожди, которые вызвали оползни и внезапные наводнения. Погибли по меньшей мере 47 человек.
В граничащем с Индией восточном округе Илам 35 человек погибли из-за оползней. Еще девять человек пропали без вести после наводнений. Три жертвы зафиксированы в результате ударов молний в других регионах