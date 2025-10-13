Наводнения, коллапс и эвакуация: какая ситуация в Испании, где бурлит мощный шторм

Наводнение / Иллюстративное фото / © Associated Press

В Испании бурлит мощный шторм «Алиса». Объявлено чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений в 5 округах Каталонии к югу от Таррагоны.

Об этом пишет El Mundo.

Что известно о наводнении в Испании

Проблемная ситуация в округах Монтсия, Байш-Эбре, Рибера-д’Эбре, Байш-Камп и Терра-Альта. Дожди повлекли за собой разлив ручьев и оврагов, смывая многочисленные транспортные средства, контейнеры и городское имущество. Они также подняли уровень воды на улицах некоторых муниципалитетов, таких как Ла-Рапита, до полутора метров. Затоплены подвалы и парковки.

Красный Крест оказал помощь около 500 людям в различных отделениях и муниципальных заведениях региона Монтсия в дельте реки Эбро. Они провели там ночь через наводнение.

«Кроме того, более двухсот человек провели ночь в отделении, созданном городским советом Ампости (Таррагона), поскольку их неожиданно заставили перекрыть движение на автомагистрали AP-7 и национальной автомагистрали N-340 в дельте реки Эбро из-за ливневых дождей, прошедших в последние часы», — говорится в сообщении.

Напомним, с пятницы в Непале продолжаются сильные дожди, которые вызвали оползни и внезапные наводнения. Погибли по меньшей мере 47 человек.

В граничащем с Индией восточном округе Илам 35 человек погибли из-за оползней. Еще девять человек пропали без вести после наводнений. Три жертвы зафиксированы в результате ударов молний в других регионах