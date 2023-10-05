Наводнения в Ливии открыли давно потерянный древний город

Разрушительный шторм под названием "Шторм Даниель" принес сильный дождь и повлек за собой прорыв двух дамб вблизи города Дерна, что привело к катастрофической гибели почти 11 000 человек. Однако непогода открыла новые интересные находки.

Об этом пишет Daily Star.

Речь идет о городе Кирена, основанном в 631 году до н. э. греческими переселенцами с острова Фера. Он достиг своего расцвета в 4 веке до н. э., а впоследствии попал под власть Рима, после чего его разрушило разрушительное землетрясение. Забывшие на протяжении веков, Кирену вновь открыли в 18 веке и внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди его достопримечательностей – бани, храмы, памятники в честь греческих богов и амфитеатр.

Однако многие его постройки до сих пор остаются скрытыми под землей. Оценивая ущерб и пытаясь сохранить то, что осталось, власти и археологи наткнулись на эти давно похороненные здания.

Одной из выдающихся находок стала серия плит, которые, как полагают, являлись частью римской канализационной системы. Кроме того, археологи обнаружили новые стены из святилища Деметры, храма в этом регионе.

Что известно о наводнении в Ливии

В воскресенье, 10 сентября, шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем, затопив дороги и разрушив здания в Дерне. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры.

В Дерне смыло целые кварталы. На кладбище собрали более 700 неидентифицированных тел, а местные власти заявляют, что тысячи человек пропали без вести. Многих людей смыло в Средиземное море. Погибли целые семьи. Многих похоронили в больших братских могилах.

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