Наводнения в Пакистане: за минувшие сутки погибли по меньшей мере 34 человека, разрушены 15 мостов

За минувшие сутки жертвами наводнений в Пакистане стали не менее 34 человек. Всего за два месяца количество погибших превысило 900 человек.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана, наибольшее количество смертей, связанных с наводнениями, зафиксировано за минувшие сутки в провинциях Синди и Белуджистан, где погибли 16 и 13 человек соответственно.

За последние сутки в двух провинциях вода смыла сотни домов и не менее 15 мостов. Во многих районах страны полностью остановилось транспортное сообщение и исчезла мобильная связь.

По официальным данным, общее число жертв наводнений в Пакистане с 14 июня достигло 937 человек.

Министр по изменению климата Шерри Рехман заявила журналистам, что 30 миллионов из 220 миллионов жителей страны в результате стихийного бедствия оказались без крова.

Власти Пакистана объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и привлекли армию к помощи гражданским администрациям в проведении спасательных операций.

После обращения премьер-министра Пакистана о помощи, международные организации и финансовые учреждения объявили о немедленном пакете помощи более чем на 500 миллионов долларов для пострадавших от наводнения.

Напомним, из-за смертоносного наводнения в Индии обрушился железнодорожный мост (видео).

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