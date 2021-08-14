Наводнения в Турции унесли жизни почти 40 человек

Наводнения в Турции унесли жизни почти 40 человек

Дожди на севере страны продлятся до конца недели.

Из-за паводков на севере Турции погибли минимум 38 человек.

Об этом информирует телеканал TRT.

Продолжаются поиски людей, пропавших без вести.

"Мы на государственном уровне сделаем все, что в наших силах, и восстанем из пепла. Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Это уже второе за нынешнее лето мощное наводнение на черноморском побережье Турции.

По мнению синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.

Ранее Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Сейчас все очаги возгорания удалось взять под контроль.

Читайте также:

Опасный отдых: в Турции суточный прирост случаев коронавируса достиг максимума за три месяца

"Украинские вертолеты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары

Новости мира: в Турции возросло число погибших во время мощных паводков на севере страны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку