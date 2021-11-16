Навоевались: 200 нелегалов с белорусской границы хотят вернуться обратно на родину

Дипломаты отмечают, что белорусские власти способствуют процессу.
Около 200 иракцев, прибывших в Беларусь для пересечения границы с ЕС, обратились в посольство Ирака в России, чтобы вернуться обратно на родину.
Об этом сообщил российский Интерфакс.
Представитель иракского посольства предполагает, что количество желающих вернуться может увеличиться.
"В настоящее время это около 200 человек, которые к нам обратились. Эвакуационный рейс будет организован в четверг", — заявили в посольстве.
По словам представителя, среди тех, кто изъявил желание вернуться есть женщины, дети и семейные пары.
Иракский дипломат также отметил, что обратившиеся в посольство мигранты уже находятся в Минске и ожидают обещанный авиарейс. Во время их перевозки в Минск проблем не возникло, сказал он. Белорусские власти, по словам дипломата, оказывают необходимое содействие процессу.
Напомним, сегодня на белорусско-польской границе обострилась ситуация : мигранты перешли в наступление. В частности, в польских пограничников стали бросать камни и бутылки. Польша пытается отразить атаку.
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