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Навоевались: 200 нелегалов с белорусской границы хотят вернуться обратно на родину

Навоевались: 200 нелегалов с белорусской границы хотят вернуться обратно на родину

Associated Press

Дипломаты отмечают, что белорусские власти способствуют процессу.

Около 200 иракцев, прибывших в Беларусь для пересечения границы с ЕС, обратились в посольство Ирака в России, чтобы вернуться обратно на родину.

Об этом сообщил российский Интерфакс.

Представитель иракского посольства предполагает, что количество желающих вернуться может увеличиться.

"В настоящее время это около 200 человек, которые к нам обратились. Эвакуационный рейс будет организован в четверг", — заявили в посольстве.

По словам представителя, среди тех, кто изъявил желание вернуться есть женщины, дети и семейные пары.

Иракский дипломат также отметил, что обратившиеся в посольство мигранты уже находятся в Минске и ожидают обещанный авиарейс. Во время их перевозки в Минск проблем не возникло, сказал он. Белорусские власти, по словам дипломата, оказывают необходимое содействие процессу.

Напомним, сегодня на белорусско-польской границе обострилась ситуация : мигранты перешли в наступление. В частности, в польских пограничников стали бросать камни и бутылки. Польша пытается отразить атаку.

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