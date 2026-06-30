Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским: названа ключевая дата

В Польше рассматривают сокращение контактов с Зеленским / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность сокращения контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским после последних решений украинской власти. В то же время о прекращении помощи Украине речь не идет.

Об этом сообщает dorzeczy.

Как отмечают источники, поводом к напряжению стало заявление Зеленского во время Дня Конституции Украины. Украинский лидер заявил, что никто не должен указывать Украине, как ей жить, кого уважать и каких исторических фигур чествовать.

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Также Зеленский сообщил о внесении в парламент законопроекта о создании Украинского национального пантеона. По его словам, там должны быть собраны имена героев разных эпох, которые боролись за Украину и внесли вклад в ее историю.

В Польше эти заявления критически восприняли на фоне спора вокруг Украинской повстанческой армии (УПА). Ранее, 19 июня, Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей польской государственной награды — Ордена Белого Орла.

Такое решение объяснили реакцией на присвоение одной из украинских воинских частей названия «имени Героев УПА». Польская сторона связывает деятельность УПА с Волынской трагедией 1943-1945 годов.

В канцелярии президента Польши заявили, что рассматривают действия Киева как часть более широкой исторической политики. Один из представителей президентской администрации назвал решение украинских властей «провокационными» и заявил, что Варшава не хочет быть частью политического сценария, который, по его мнению, может использовать российская пропаганда.

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В то же время в польском президентском окружении отмечают, что пока не планируют ответных резких шагов. По словам представителей власти, Варшава продолжит поддерживать Украину.

11 июля — день памяти жертв Волынской трагедии

В то же время, как пишут польские СМИ, команда Навроцкого рассматривает возможность ограничения дипломатических контактов с Зеленским. Вероятной датой для оглашения позиции называют 11 июля — день памяти жертв Волынской трагедии.

По словам собеседников, решения могут подготовить заранее и озвучить именно во время памятных мероприятий.

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