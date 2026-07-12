Навроцкий поехал чествовать жертв "Волыни" в бывшее украинское село у границы, откуда депортировали всех украинцев

Навроцкий в Радруже

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Президент Польши Кароль Навроцкий поехал чтить память жертв Волынской трагедии в село, не имеющее никакого отношения к Волыни и где большинство населения до 1945 года составляли украинцы.

Об этом обратили внимание украинский историк Роман Кабачий и военнослужащий ВСУ, аналитик Гражданской сети «Опора» Тарас Радь.

Историк Кабачий отметил, что торжества памяти жертв «Волыни» организуют в бывшей греко-католической церкви, превращенной поляками в костел, в селе Радруж, в 5 км. от границы с Украиной.

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Радруж на карте

«В церкви, в регионе, называемом „бандеровской столицей“ Закерзоння — Любачевщине (Любчевщина — один из этнографических украинских районов, откуда полностью было депортировано украинское население после Второй мировой войны — Ред.)», — отметил он.

По мнению историка, причиной выбора этого места может быть тот факт, что в 2023 году здесь были снимали эпизоды первого сезона польского комедийно-сатирического сериала «1670». Поэтому локация узнаваема в глазах миллионов поляков.

«А то что это украинская действительно церковь, ну кого волнует?», — риторически спрашивает Кабачий.

Военный Тарас Радь, который является потомком депортированных из Закерзоння украинцев, объяснил, почему выбор Навроцкого мягко говоря странным.

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Он напомнил, что село Радруж исторически принадлежит Галичине, а не Волыни.

«Президент Польши Кароль Навроцкий, который войдет в историю двусторонних отношений как могильник украинско-польской дружбы и партнерства, решил сегодня почтить память жертв Волынской трагедии… на Галичине. Не в княжеском Холме, где в 2027 году планируется создать Музей памяти жертв Волынской трагедии, не в Люблине, который является ближайшим воеводским городом, в составе которого находятся территории Западной Волыни (Холмщины), не в Луцке или Ровно, как областных центров исторической Восточной Волыни, а в Радруже — маленькой галицкой деревне на польско-украинском пограничном», — отметил Тарас Радь.

По его словам, нет никаких доказательств, что обезлюденное в результате депортаций 1944-1947 годов украинское село, которое находится вдали от одного километра от польско-украинской границы, имело какое-то отношение к трагическим событиям 1943 года.

Тарас Радь по собственному опыту рассказал, что во время путешествий по территориям Закерзоння в период с 2012 по 2020 годы, в частности, Любачивщиной и многократного посещения Радружа, он заметил сознательную и системную политику затирания памяти украинского присутствия и замещения ее старыми польскими мифами.

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Поляки всячески избегают упоминаний об украинской истории и культуре (вместо этого используются понятия «руський», «греко-католический» «волоский» и т.д.), абсолютно отсутствует украинский нарратив.

«Исторически это русские земли, которые были частью этнографического Надсяння и Любачевщины, входящего в украинский этнокультурный ареал, который был фронтиром, на котором издавна переплетались культурные традиции украинцев и поляков. В годы Второй мировой войны Радруж, как практически все украинские и польские поселения Галичины и Волыни, были свидетелями экстремальной нацистской и коммунистической экстерминации, а также польско-украинского противостояния, в результате чего село превратилось в полупустой музей под открытым небом. В преддверии войны здесь было 2590 жителей, из которых 93% украинцы. Сегодня здесь проживает около 200 человек, среди которых ни одного украинца», — заметил военный.

По его словам, в этом находился церковный комплекс вокруг деревянной украинской греко-католической церкви святой Параскевы, построенной в первой половине XVII века. Вокруг храма сохранилось несколько старых надгробий и надгробий.

Бывшая греко-католическая церковь в деревне Радруж, которую поляки превратили в костел / © Википедия/Corvax

Украинские кресты под маскировочной сеткой

За пределами церковного комплекса находится украинское кладбище с каменными крестами, часть, на которых изображены трезубцы.

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«Пока польское государство еще не додумалось его запретить, однако во время вчерашних мероприятий многие кресты (с трезубцами — Ред.) были накрыты маскировочной сеткой», — отметил Тарас Радь.

О крестах под маскировочной сеткой пишет такой историк и военный Владимир Бирчак.

Фото с facebook-страницы Владимира Бирчака

Заметим, что еще в 2015 году в Радруже польские шовинисты надругались над могилами бойцов УПА.

«Президент Навроцкий отметил годовщину Волыни в селе Радруж (Любачивщина), где до II Мировой войны из 2590 жителей 2420 были украинцами. Торжества проходили у исторической церкви св. Параскевы — выдающийся памятник украинской культуры XVII века. Несмотря на очевидность темы, никто так и не упомянул, куда исчезли коренные жители этого села», — отметили в одном из исторических сообществ.

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Почему Польша предвзято рассматривает события на Волыни 1943 года

Напомним, что 11 июля в Польше чествуют День памяти жертв Волынской трагедии, которую называют «волынской резней».

Трагический конфликт на Волыни 1943 года, к разжиганию которого, в частности, могут быть причастны советские диверсанты, польские историки и политики, рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, Польша не упоминает о польско-украинской войне 1918–1919 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне в 1941–1944 годах.

Нападения продолжались и в 1945-м, пока местное украинское население Холмщины, Подляшья, Надсяния и Лемковщины не было депортировано в УССР, а небольшое количество оставшихся украинцев — депортированы в западные регионы Польши в 1947 году во время операции «Висла».

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По мнению ряда украинских историков, нападения на польские поселки совершали и спецподразделения НКВД, одетые, как бойцы УПА.

Также напомним, что в течение 1944–1951 годов в рамках так называемого «обмена территориями» между УССР и Польской народной республикой украинское местное население Холмщины, Подлясья, Надсяния и Лемковщины было депортировано в УССР, а также небольшое количество украинцев, которые остались под «Висла».

Почти 700 тысяч украинцев депортировали в течение 1944-1951 годов из этнических украинских земель, оказавшихся в составе Польши, в УССР. Во время акции «Висла» (1947) около 150 тысяч украинцев депортировали на северные и северо-западные территории Польши.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

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В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

Отношения между Киевом и Варшавой в последние недели находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.

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