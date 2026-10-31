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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Навроцкий срочно вернулся в Варшаву на фоне политического кризиса: что происходит в Польше

По прибытии Навроцкий проведет встречу с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Кароль Навроцкий отменил визит в Сенегал и срочно вернулся в Польшу на фоне политического кризиса вокруг Конституционного трибунала.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польское издание Onet.pl.

«На данный момент президент должен быть в Польше. Я отменяю свой рейс в Сенегал. Я возвращаюсь в Польшу», — сообщил Навроцкий в соцсети X.

В президентской канцелярии также сообщили, что по прибытии Навроцкий проведет встречу с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским.

В то же время, на официальной странице Конституционного трибунала в X появилось сообщение о захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Богдан Свечковский продолжает исполнять обязанности председателя суда.

Тем временем у здания Конституционного трибунала собрались оппозиционные протестующие. Среди участников акции — лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Собравшиеся повредили ворота и пытались попасть внутрь помещения.

Полиция помешала проникновению в здание. По сообщениям, правоохранители не пропустили туда даже самого прибывшего на место Свечковского.

Он заявил, что участники акции не собираются вступать в стычки с полицией, однако планируют вернуться в здание вместе с президентом.

«Мы не будем сражаться с полицией; мы не можем быть как эти преступники в польской форме. Мы вернемся сюда с президентом», — сказал Свечковский.

На фоне противостояния министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что подал в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии иммунитета. По его словам, часть обращений касается исполняющего обязанности председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя.

Конфликт вокруг Конституционного трибунала продолжается на фоне попыток правительства Дональда Туска реформировать судебное учреждение и обновить его состав. Президент Кароль Навроцкий отказался приводить к присяге трех из шести судей, избранных парламентом.

В то же время Богдан Свечковский не разрешил судьям, назначенным нынешним парламентским большинством, начать исполнение своих полномочий. Это усугубило противостояние между президентом, правительством и руководством Конституционного трибунала.

Ранее сообщалось, что в Польше вспыхнул политический кризис между ветвями власти вокруг Конституционного трибунала.

Мы ранее информировали, что правительство Польши предлагает изменить закон о польском гражданстве.

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