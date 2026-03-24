Навроцкий стал "фоном" для кампании Орбана: в правительстве Польши жестко отреагировали на визит в Венгрию

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Twitter Виктора Орбана

Реклама

Правительство Польши выразило жесткую критику в адрес президента страны Кароля Навроцкого из-за его визита в Венгрию и встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Представитель правительства Адам Шлапка заявил, что не ожидал увидеть польского лидера в роли «фона» для предвыборной кампании пророссийского венгерского политика.

О резонансном заявлении спикера польского правительства, которое прозвучало в понедельник, сообщает польское издание Wiadomości WP.pl.

«Тло для кампании» Орбана и интересы Путина

Шлапка, комментируя совместное фото Навроцкого и Орбана, которое венгерский премьер обнародовал в своих соцсетях, подчеркнул, что в победе Орбана на следующих выборах больше всего заинтересован Владимир Путин. Представитель правительства подчеркнул, что эта встреча не была стандартной для празднования Дня польско-венгерской дружбы.

Реклама

Владимир Путин очень живо заинтересован в том, чтобы кампания Виктора Орбана прошла хорошо. Я никогда не надеялся, что президент Польши решится на роль фона для предвыборной фотографии кого-то типа Виктора Орбана», — заявил Адам Шлапка.

Он добавил, что это первый случай в истории встреч ко Дню польско-венгерской дружбы, когда состоялась встреча с премьер-министром, а не только между президентами двух стран.

Блокирование средств ЕС и сотрудничество с РФ

В польском правительстве возмущены, что Навроцкий уехал в Орбан, который блокирует выделение Польши 2 миллиарда злотых из фондов ЕС. Визит польского президента состоялся на фоне обнародованной недавно информации о том, что венгерские власти сотрудничают с российским режимом гораздо теснее, чем считалось ранее, якобы передавая Москве данные о конфиденциальных встречах лидеров ЕС.

Шлапка также провел параллель с бывшим премьером Матеушем Моравецким, который из-за предвыборной кампании в Венгрии выступал на одном мероприятии с лидером ультраправой немецкой партии AfD, назвав это компрометирующим фактом.

Реклама

Несмотря на жесткую критику, сам Кароль Навроцкий во время визита заверил, что правительство Орбана является хорошим партнером для Польши, несмотря на разногласия в подходах к России.

Напомним, ранее в правительстве Польши раскритиковали Навроцкого за самовольные заявления . Оказалось, что президент не координировал с Кабинетом министров свое заявление по поддержке «ядерного проекта» для страны.